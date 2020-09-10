Незабаром польоти в космос стануть проблематичними

Космічне згарище із супутників та інших об'єктів починає заважати працювати над дослідженням в космосі.

Про це розповіли в американській космічній компанії Rocket Lab, повідомляє "Громадське".

Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек заявив, що у космосі вже зараз літає купа "використаних" об'єктів, але їх кількість стрімко зростає. Так, старі непридатні супутники заважають знайти траєкторію для запуску нових. Не в останню чергу, Бек звинувачує у цьому SpaceX та Starlink Ілона Маска.

Частина проблеми полягає в тому, що космічний простір залишається нерегульованим. Остання міжнародна угода про поділ простору не оновлювалась протягом 50 років, тож космос залишився в руках приватних компаній, каже Пітер Бек.

А поки за компаніями не "закріплена" ділянка космосу, за неї немає відповідальності. Швидке скупчення залишків після космічних місій розпочало "синдром Кесслера".

Що це таке?

"Синдром Кесслера" - це теорія консультанта NASA Дональда Кесслера, що у результаті багатьох запусків комічних супутників та скупчення космічного сміття, яке вони залишають, подорожі в космос стануть просто неможливими.

За теорією Кесслера сміття в космосі особливо небезпечне свої "ефектом доміно". Два об'єкти в космосі можуть стикнутися одне з одним, що спричинить вибух та створення десятків уламків. Ці ж уламки будуть стикатися одне з одним, доки в результаті, ніби лавиною не вкриють весь навколоземний простір.

Модель "синдрому Кесслера" - космічне сміття вкриває навколоземний простір планети Фото: NASA То що ж робити? Уже зараз науковці намагаються прослідкувати траєкторії польоту космічних об'єктів, та попереджувати про них колег. Так, наприклад, вчений-астродинамік з Техаського університету Моріба Джа створив базу даних, щоб допомогти відстежувати потенційні зіткнення в космосі. Він використовує діаграму з точок, щоб показати скільки об'єктів на відстані в 10 км проходять один повз одного кожні 20 хвилин. За останні кілька років карта стала настільки щільною, що стало складно рахувати ці точки. Науковець звернувся до SpaceX та Rocket Lab з проханням поділитися даними, але жодна з компаній цього не зробила. Найбільшу базу даних щодо космічного сміття мають військові США, однак вони не хочуть займатись відстеженням «чистоти космосу». NASA та військові сили США наполягають на тому, щоб ці обов'язки передали Міністерству торгівлі США, щоб ті працювали над міжнародною системою спостереження. Минулого року американський конгрес доручив зайнятись вивченням цього питання, але коли буде реальне запровадження реформи - не відомо.

Нагадаємо, що Hubble показав галактику за 60 мільйонів світлових років від Землі