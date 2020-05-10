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Hubble показав галактику за 60 мільйонів світлових років від Землі

На зовнішньому краю зробленого кадру видимі масштабні області зореутворення в галактиці NGC 1365
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 1365 в сузір'ї Піч.
Hubble показав галактику за 60 мільйонів світлових років від Землі Фото: HI-News.ru

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на обсерваторію.

Сама галактика знаходиться від планети Земля на відстані у близько 60 мільйонів світлових років.

Фото:  NASA / ESA Hubble Space Telescope

"Сині та вогненно-помаранчеві вири (на фото - ред.) показують місце, де тільки що сформувалися зірки та скупчення пилу майбутніх зоряних ясел", - повідомили в обсерваторії.

Зазначається, що на зовнішньому краю зробленого кадру видимі масштабні області зореутворення в галактиці NGC 1365. Саме яскраво-блакитні області й вказують на те, що там присутні сотні новонароджених зірок, що утворилися з газів і пилу в зовнішніх рукавах самої галактики.

Нагадаємо, що aстрономи знайшли галактики в павутині чорної діри

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05 10 2020 11:20
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