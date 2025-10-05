Розвідувальні супутники Китаю пролітали над Львівщиною під час атаки рф

Супутники серії Yaogan перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 км, що дозволяє їм робити повний оберт навколо Землі кожні 90 хвилин

Під час масованого обстрілу у неділю, 5 жовтня, над Львівщиною зафіксували мінімум три китайські розвідувальні супутники.

Видання, аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above для відстеження переміщення супутників, виявило проліт трьох супутників. Зокрема, це китайські Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які з 00:00 до 11:30 пролетіли над регіоном дев'ять разів.

Десь о 06:00 над регіоном виявили оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34, який здійснив сім витків.