Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чеський уряд передає Україні сучасний супутник для цілодобового моніторингу

21 жовтня 2025, 19:52
Чеський уряд передає Україні сучасний супутник для цілодобового моніторингу
Фото: РБК-Україна
У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов.

Чеський уряд, який завершує свою роботу, повідомив про намір побудувати та передати Україні сучасний супутник спостереження за Землею. Він буде здійснювати моніторинг за будь-яких умов.

Про це інформує Міністерства закордонних справ Чехії.

У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов. Проєкт буде реалізовано чеськими компаніями з досвідом у розробці космічних технологій, зокрема малих супутників.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що запуск супутника відбудеться орієнтовно протягом року. Це буде перший випадок, коли Україна отримає допомогу такого типу від іноземної держави.

Чеська розробка отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну. Завдяки цьому моніторинг можна буде здійснювати і в нічний час або несприятливу погоду.

Реалізація проєкту здійснюватиметься в межах урядової програми з відновлення України та співпраці між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України. В майбутньому планується створити кілька подібних апаратів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року чеський лідер Петр Павел анонсував збір 800 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Україна отримала першу партію снарядів вже у червні 2024 року.

війнаЧехіясупутникЗСУдопомога Україні

Останні матеріали

Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється