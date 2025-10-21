Чеський уряд передає Україні сучасний супутник для цілодобового моніторингу

У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов.

Чеський уряд, який завершує свою роботу, повідомив про намір побудувати та передати Україні сучасний супутник спостереження за Землею. Він буде здійснювати моніторинг за будь-яких умов.

Про це інформує Міністерства закордонних справ Чехії.

У повідомленні йдеться, що супутник зможе збирати дані незалежно від часу доби та погодних умов. Проєкт буде реалізовано чеськими компаніями з досвідом у розробці космічних технологій, зокрема малих супутників.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що запуск супутника відбудеться орієнтовно протягом року. Це буде перший випадок, коли Україна отримає допомогу такого типу від іноземної держави.

Чеська розробка отримає комбіновану систему спостереження - радіолокаційну (SAR), оптичну та радіаційну. Завдяки цьому моніторинг можна буде здійснювати і в нічний час або несприятливу погоду.

Реалізація проєкту здійснюватиметься в межах урядової програми з відновлення України та співпраці між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України. В майбутньому планується створити кілька подібних апаратів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року чеський лідер Петр Павел анонсував збір 800 тисяч артилерійських снарядів для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Україна отримала першу партію снарядів вже у червні 2024 року.