НОВИНИСША подякували за співпрацю та оголосили про звільнення 182 своїх співробітників у дипломатичних представництвах в Росії внаслідок рішення Кремля заборонити наймати на роботу в посольства США громадян Росії або третіх країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
CША через рішення Москви звільняють з представництв у РФ понад 180 співробітників
Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США у Росії, потенційно - включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом
Фото: з відкритих джерел
Відповідну заяву 30 липня опублікував Держдеп від імені держсекретаря Ентоні Блінкена, пише "Європейська правда".
У ній нагадують, що, згідно з рішенням Кремля, з серпня у дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони. У зв’язку з цим звільняють 182 співробітників та десятки підрядників, які співпрацювали з дипломатичними представництвами США у Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.
"Сполучені Штати безмежно вдячні за віддану роботу нашого місцевого персоналу та підрядників у дипломатичних представництвах у Росії… Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США у Росії, потенційно - включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом", - зазначає Ентоні Блінкен.
Він додає, що США шкодують про це рішення російської влади, але продовжать прагнути до передбачуваних і стабільних відносин з Росією.
"Ми цінуємо глибокі зв’язки з російським народом. Відносини між нашими народами - це підвалини наших двосторонніх відносин", - зазначає Блінкен.
Раніше американське посольство у Росії попередило, що з 1 серпня Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.
Нагадаємо, у квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.
Також Росія запропонувала послу США Джону Саллівану повернутися до Вашингтона для консультацій і відкликала свого посла Анатолія Антонова.
В кінці червня посли США та Росії повернулися до Москви та Вашингтона відповідно згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіном.
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31 07 2021 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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