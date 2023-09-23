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ПОЛІТИКА

CША вирішили публічно не оголошувати про поставку ATACMS Україні – Financial Times

23 вересня 2023, 15:06
CША вирішили публічно не оголошувати про поставку ATACMS Україні – Financial Times
джерело eadaily
Білий дім прийняв рішення не оголошувати про передачу публічно, аби не давати підказки росіянам.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прийняла рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS ще до візиту лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з даними джерел видання, Білий дім прийняв рішення не оголошувати про передачу публічно, аби не давати підказки росіянам, а також не спонукати терористів перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

Зазначається, що ракети надійдуть до України вже найближчим часом, втім, поки що в невеликих кількостях. 

За словами співрозмовника видання, США надішлють версію ATACMS, яка озброєна касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Це повинно заспокоїти деяких посадовців Штатів, які вважають, що поставка з однією боєголовкою нібито вичерпає американські запаси.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати таки передадуть Україні невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.

СШАatacmsвійна в Україні

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