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Cуд продовжив тримання під вартою обвинуваченому у вбивстві Фаріон

03 січня 2025, 14:12
Cуд продовжив тримання під вартою обвинуваченому у вбивстві Фаріон
Адвокат просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Сьогодні, 3 січня, у Львові розпочався суд у справі про вбивство мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон, його розглядає Шевченківський районний суд міста Львова. 

Суд продовжив термін тримання під вартою В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон, на 60 діб, без права внесення застави.

Про це стало відомо з прямої трансляції з залу суду, передає Укрінформ.

Термін тримання під вартою продовжено до 4 березня цього року.

Клопотання щодо продовження терміну запобіжного заходу прокурор мотивував тим, що судовий розгляд справи лише розпочався і завершити його до закінчення попереднього терміну тримання під вартою, який спливає 12 січня, неможливо. 

Проте ризики через які прокуратура наполягає на цьому запобіжному заході, не зникли, а навіть збільшилися.

Адвокат просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

В липні минулого року в Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон.

 

вбивствоІрина ФаріонсудВ'ячеслав Зінченко

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