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В Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон – Зеленський

25 липня 2024, 15:23
В Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон – Зеленський
Ірина Фаріон
Про це президенту доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Про це український президент написав в Telegram-каналі

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - йдеться в дописі. 

Зеленський написав, що операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

"Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", - додав він. 

"Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - написав Клименко. 

Він додав, що ідентифікація зловмисника та його затримання - кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді! 

"Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, що 19 липня у Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон, вона у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що вона померла в лікарні.

 
вбивствоІрина Фаріон

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