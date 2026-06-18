Польща затримала підозрюваного у вбивстві художника-критика путіна

Служби працюють над встановленням замовника.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в справі про вбивство російського художника-карикатуриста, політичного біженця Семена Скрепецького затримали підозрюваного.

На своїй сторінці в Х він зауважив, що операцію провели поліція Любліна та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), а сам затриманий має грузинський паспорт.

Люблінська поліція також на своїй сторінці у Х оприлюднила заяву та підтвердила затримання підозрюваного. Правоохоронці повідомили, що чоловік користувався паспортом, виданим на ім’я 36-річного громадянина Грузії.

"Служби працюють над встановленням замовника", – йдеться у повідомленні Туска.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 червня, у Польщі застрелили 44-річного російського художника-карикатуриста Семена Скрепецького. У своїх роботах він висміював режим путіна.