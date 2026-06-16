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У Польщі вбили російського художника, який публікував карикатури на путіна

16 червня 2026, 11:18
У Польщі вбили російського художника, який публікував карикатури на путіна
facebook Simon-Skrepetsk
Семен Скрепецький малював сатиричні портрети путіна та лукашенка і жив у польській еміграції з 2021 року.

У Польщі 15 червня застрелили 44-річного громадянина росії, якого медіа ідентифікували як Семена Скрепецького, російського художника і критика путінського режиму, який перебував у політичній еміграції.

Про це повідомляють польські видання wPolsce24 і Polsat News з посиланням на власні джерела.

Стрілянина сталася вранці на парковці житлового масиву в місті Біла Підляська. Невідомий підійшов до чоловіка і впритул вистрілив кілька разів із вогнепальної зброї. Попри спроби медиків реанімувати постраждалого, він помер від поранень. Місцева поліція оголосила план-перехоплення, заблокувавши виїзди з міста та взявши під охорону школи і дитячі садки.

Ймовірного нападника затримали поблизу консульства білорусі – попередньо це громадянин білорусі. Офіційно слідство не підтвердило особу вбитого, однак за даними польських медіа йдеться про художника, скульптора і блогера Семена Скрепецького, справжнє ім'я якого Роберт Кузовков.

Скрепецький малював іронічні портрети путіна, лукашенка, Кадирова та Навального. Його сатиричні картини висміювали корупцію влади, бідність у провінції та імперські амбіції кремля. З 2021 року художник жив у Польщі. Одна з його останніх акцій відбулася 12 червня: у День росії він провів пікет у Берліні з іконоподібною карикатурою на Сталіна та путіна.

ПольщавбивствоВладімір ПутінСемен Скрепецький

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