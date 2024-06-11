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Cина Байдена визнали винним у незаконному зберіганні зброї – AP

11 червня 2024, 20:57
Cина Байдена визнали винним у незаконному зберіганні зброї – AP
Wikipedia
Суд присяжних визнав сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї, йому загрожує позбавлення волі.

Про це пише агенство Associated Press.

Хантера Байдена визнали винним за трьома пунктами. 

Присяжні радилися близько 3 годин. 

Після вердикту син президента США залишив зал суду зі своєю дружиною Меліссою і першою леді США Джилл Байден.

Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення, пише видання; 

Також журналісти пишуть, що наразі невідомо, який термін він може отримати. Вирок залежить від судді.

Суддя Меріеллен Норейка зазначила, що винесення вироку зазвичай відбувається через 120 днів після вердикту, але дату поки що не було призначено.

На початку червня ми писали, що син Байдена постане перед судом через звинувачення у володінні зброєю і вживання наркотиків.

 

Хантер Байденсуд

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