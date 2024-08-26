Наразі усі необхідні служби задіяні і виконують відповідні ремонтні роботи.

Уряд пообіцяв відновити усі пошкоджені об'єкти, а проїзд дамбою Київської ГЕС обіцяють відновити вже сьогодні.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в етері телемарафону.

"Проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється близько 16:00, якщо не буде повторних повітряних тривог і атак", - заявив Кравченко.

Голова ОВА підтвердив, що на дамбі немає суттєвих ушкоджень.

За його словами, нині всі необхідні служби задіяні та виконують відповідні ремонтні роботи. Влада пообіцяла відновити усі пошкоджені об'єкти.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували Київську ГЕС.