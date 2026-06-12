Дані гравців Pokémon Go використають для розробки військових безпілотників

Дрони зможуть літати в зонах бойових дій, де немає зв’язку.

Модель штучного інтелекту, яку навчали на просторових "сканах" гравців Pokémon Go, упроваджуватимуть у військові безпілотники.

Мобільна гра з доповненою реальністю Pokémon Go з’явилася ще у 2016 році. З того часу гравці можуть знаходити та ловити "покемонів" у віртуальному світі на камери своїх мобільних телефонів. У 2018 році компанія, яка створила гру, повідомила про понад 800 мільйонів завантажень у всьому світі.

Уже у 2021 році після оновлення застосунку з'явилася функція Pokéstops. Користувачі сканували реальні локації за допомогою своїх пристроїв, щоб отримувати винагороди. Згодом ці "скани" почали використовувати для навчання моделей штучного інтелекту.