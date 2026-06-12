Дані гравців Pokémon Go використають для розробки військових безпілотників
12 червня 2026, 14:35
Дрони зможуть літати в зонах бойових дій, де немає зв’язку.
Модель штучного інтелекту, яку навчали на просторових "сканах" гравців Pokémon Go, упроваджуватимуть у військові безпілотники.
Про це повідомляє Guardian.
Мобільна гра з доповненою реальністю Pokémon Go з’явилася ще у 2016 році. З того часу гравці можуть знаходити та ловити "покемонів" у віртуальному світі на камери своїх мобільних телефонів. У 2018 році компанія, яка створила гру, повідомила про понад 800 мільйонів завантажень у всьому світі.
Уже у 2021 році після оновлення застосунку з'явилася функція Pokéstops. Користувачі сканували реальні локації за допомогою своїх пристроїв, щоб отримувати винагороди. Згодом ці "скани" почали використовувати для навчання моделей штучного інтелекту.
"Це усуває критичну вразливість у сучасних операціях: недоступність GPS, перешкоди та глушіння. Коли супутникові сигнали не працюють, автономні системи та польові команди втрачають здатність орієнтуватися, координувати дії або підтримувати точний зв’язок", – йдеться в заяві компанії Vantor, яка впроваджуватиме ці технології в безпілотники.
У компанії заявили, що розробка перебуває на ранній стадії. Зазначається, що ці технології дадуть дронам змогу орієнтуватися на місцевості навіть в умовах бойових дій, де GPS не доступний.