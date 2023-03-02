Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму
02 березня 2023, 15:41
Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розказав, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму.
У чому суть змін та будь-які інші подробиці Данілов наразі не повідомив.
Написав в Twitter.
"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", заявив Данілов.
Раніше, секретар РНБО заявив про можливість ударів по рф зброєю українського виробництва.