Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Данілов заявив про можливість ударів по рф зброєю українського виробництва

07 лютого 2023, 15:15
Данілов заявив про можливість ударів по рф зброєю українського виробництва
Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що з часом Україна отримає літаки-винищувачі F-16 американського виробництва, а вже зараз країна має власну зброю, яка здатна завдати удари по території росії.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю CNN.

"Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, борючись за нашу незалежність", – повідомив очільник РНБО.

В інтерв'ю CNN Данілов також натякнув, що Україна здатна завдати удару по росії на її власній території, за межами окупованої України.

"Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є", – сказав він.

CNN нагадує, що західні країни заборонили Україні завдавати удари по території росії зброєю, наданою Заходом. 

Протягом війни на стратегічних об'єктах в росії постійно відбуваються незрозумілі вибухи, але Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за ці удари.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у січні прогнозував атаки "все глибше і глибше" в росії, не визнаючи відповідальності України. Тоді він сказав ABC News, що "дуже радий бачити" атаки всередині рф, але до кінця війни не може відповісти, чи відіграє Україна роль у таких ударах.

Раніше повідомлялось, що в Україні активно обговорюють потенційний новий російський наступ, приурочений до річниці вторгнення. Проте російські блогери і пропагандисти сумніваються у його успіху ще до початку цього наступу.

війназброяДанілов

Останні матеріали

У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Політика
Що потрібно Україні для звільнення Криму. І чому у антитрампіста Александера Віндмана раптом з'явилися пропозиції, вигідні кремлю
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 11:58
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Політика
Демонтаж останньої імперії Європи. путінська війна в Україні викриває імперську природу росії
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 09:21
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється