Данілов заявив про можливість ударів по рф зброєю українського виробництва

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що з часом Україна отримає літаки-винищувачі F-16 американського виробництва, а вже зараз країна має власну зброю, яка здатна завдати удари по території росії.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю CNN.

"Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, борючись за нашу незалежність", – повідомив очільник РНБО.

В інтерв'ю CNN Данілов також натякнув, що Україна здатна завдати удару по росії на її власній території, за межами окупованої України.

"Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є", – сказав він.

CNN нагадує, що західні країни заборонили Україні завдавати удари по території росії зброєю, наданою Заходом.

Протягом війни на стратегічних об'єктах в росії постійно відбуваються незрозумілі вибухи, але Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за ці удари.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у січні прогнозував атаки "все глибше і глибше" в росії, не визнаючи відповідальності України. Тоді він сказав ABC News, що "дуже радий бачити" атаки всередині рф, але до кінця війни не може відповісти, чи відіграє Україна роль у таких ударах.

Раніше повідомлялось, що в Україні активно обговорюють потенційний новий російський наступ, приурочений до річниці вторгнення. Проте російські блогери і пропагандисти сумніваються у його успіху ще до початку цього наступу.