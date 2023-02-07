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ПОЛІТИКА

В російському публічному просторі уже лунає скептицизм щодо здатності росії почати успішний наступ наприкінці лютого - ISW

07 лютого 2023, 10:29
В російському публічному просторі уже лунає скептицизм щодо здатності росії почати успішний наступ наприкінці лютого - ISW
Джерело: volynnews
В Україні активно обговорюють потенційний новий російський наступ, приурочений до річниці вторгнення. Проте російські блогери і пропагандисти сумніваються у його успіху ще до його початку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські чиновники оцінюють, що російські війська готуються розпочати широкомасштабний рішучий наступ на сході України в середині-кінці лютого, – йдеться у звіті ISW, – що дозволить російським військам завдати удару по українських позиціях до прибуття західних танків і бойових машин піхоти".

Зокрема ISW взяв до уваги заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, про те, що росіяни хочуть приурочити наступ до річниці свого вторгнення. Також аналітики інституту процитували речницю Південного оперативного командування України Наталію Гуменюк, яка сказала, що російські війська, швидше за все, зосереджені на наступальних діях на сході, а не на півдні України. А ще вони звернули увагу на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдаяпро те, що російські війська продовжують перекидати резерви в Луганську область.

Проте аналітики ISW кажуть, що в російському публічному просторі уже лунає скептицизм щодо здатності росії почати успішний наступ наприкінці лютого. Зокрема, за даними ISW, пов’язаний з "групою Вагнера" блогер зазначив, що начальник російського Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, який зараз командує російськими військами в Україні, має обмежений часовий проміжок, щоб розпочати широкомасштабну наступальну операцію в Україні, перш ніж її буде абсолютно неможливо виконати. А російський ультранаціоналіст та терорист Ігор Гіркін передбачив, що рішучий російський наступ не буде успішним, доки росія не мобілізує більше робочої сили, промисловості та економіки, а атака без такої мобілізації незабаром досягне кульмінації.

"Обидва спостереження підкреслюють, що російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та сльотавого весняного сезону в Україні приблизно у квітні, який перешкодив російським механізованим маневрам навесні 2022 року", – сказано у звіті ISW.

Нагадаємо, за словами Олексія Резнікова війська росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

ISWнаступ рф

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