Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські війська повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – британська розвідка

21 квітня 2024, 16:09
російські війська повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – британська розвідка
Фото: Надзвичайні новини
Розвідка Британії проаналізувала ситуацію біля Часового Яру, який атакують війська рф.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

"Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії", – йдеться в огляді.

В британському відомстві заявили, що росія хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли в москві проходять святкування дня перемоги в Другій світовій війні. 

Про це раніше заявляв головнокомандувач Олександр Сирський. Він заявляв, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ.

Британська розвідка згадала заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

У відомстві додають, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині.

"російські сухопутні сили досягли лише слабкого прогресу у районі", - додали в розвідці.

Раніше розвідка Естонії заяви, що російська армія має великі втрати у боях за Часів Яр.

 

розвідканаступ рфросія-агресор

Останні матеріали

Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об’єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об’єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється