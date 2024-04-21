російські війська повторюють тактику Авдіївки для взяття Часового Яру – британська розвідка

Розвідка Британії проаналізувала ситуацію біля Часового Яру, який атакують війська рф.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

"Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії", – йдеться в огляді.

В британському відомстві заявили, що росія хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли в москві проходять святкування дня перемоги в Другій світовій війні.

Про це раніше заявляв головнокомандувач Олександр Сирський. Він заявляв, що Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста Краматорськ.

Британська розвідка згадала заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

У відомстві додають, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині.

"російські сухопутні сили досягли лише слабкого прогресу у районі", - додали в розвідці.

Раніше розвідка Естонії заяви, що російська армія має великі втрати у боях за Часів Яр.