російська армія має великі втрати у боях за Часів Яр – розвідка Естонії
Збройні сили України відчувають брак боєприпасів, повідомляє мовник ERR.
"російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу", - пише розвідка.
Як і останні місяці, ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, в пріоритеті брак боєприпасів, але разом з тим, незапланованого відступу ЗСУ чи прориву лінії фронту не спостерігається.
Україна мусить поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій або можливості для оборонних дій, додали в естонській розвідці.
На Луганському напрямку російська армія продовжує реорганізацію підрозділів.
Підрозділи, які діють на лінії фронту, відправляються в тил для відновлення і поповнення запасів, а їм на зміну приходять свіжі.
Проте естонська розвідка впевнена, що росії не вдасться відкинути ЗСУ за Дніпро.