російська армія має великі втрати у боях за Часів Яр – розвідка Естонії

Розвідувальний центр в Естонії пише, що ситуація на війні в Україні є складною, але війська рф зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи.

Збройні сили України відчувають брак боєприпасів, повідомляє мовник ERR.

"російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу", - пише розвідка.

Як і останні місяці, ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, в пріоритеті брак боєприпасів, але разом з тим, незапланованого відступу ЗСУ чи прориву лінії фронту не спостерігається.

Україна мусить поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій або можливості для оборонних дій, додали в естонській розвідці.

На Луганському напрямку російська армія продовжує реорганізацію підрозділів.

Підрозділи, які діють на лінії фронту, відправляються в тил для відновлення і поповнення запасів, а їм на зміну приходять свіжі.

Проте естонська розвідка впевнена, що росії не вдасться відкинути ЗСУ за Дніпро.