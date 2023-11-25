росії не вдасться відкинути ЗСУ за Дніпро – естонська розвідка

В Розвідувальному центрі Сил оборони Естонії не вірять, що армії росії вдасться витіснити за Дніпро Збройні сили, які закріпилися на лівому березі річки.

Про це пише ERR, посилаючись на главу розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

"Українській армії вдалося утримати нещодавно звільнені території України на південній ділянці фронту, особливо на східному березі Дніпра", - сказав Ківісельг.

Він дродав, що дві основні цілі ЗСУ в регіоні – контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських загарбників на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від обстрілу із закритих позицій.

"На даний момент я не бачу і не вірю, що армії рф вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", - вважає Ківісельг.

Глава розвідцентру зазначив, що за винятком ділянки фронту в районі Авдіївки, де кількість атак з боку росії посилилася, загальна інтенсивність бойових дій знизилася загалом через погоду.

Натомість полковник Сил оборони у відставці Ханнес Тоомсалу заявив, що погода позначається і на можливості використання безпілотників росії.

"Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія росії", - сказав Тоомсалу.