ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини, в росії - істерика – ISW

Міністерство оборони рф і російські чиновники намагаються вгамувати російську істерику через українські операції на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Міністр оборони росії Сергій Шойгу виступив на колегії Міноборони росії 21 листопада і заявив, що російські війська перешкоджали всім спробам України провести успішні десантні операції на херсонському напрямку", - йдеться в звіті.

Також Шойгу заявив, що російські війська завдають "колосальних" втрат українським силам.

На думку експертів, заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів щодо нездатності росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що збільшуються у російському інформаційному просторі.

Крім того, військові росії блогери продовжують визнавати українську присутність на східному (лівому) березі Херсонської області та скаржаться, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Вчора російський військовий блогер заявив, що українські війська знищили цілу російську штурмову групу під Кринками, а ще раніше - російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 76 росіян у 1-му батальйоні 35-ї ОМСБр (41-а загальновійськова армія ЦВО), які намагалися провести "відволікаючий маневр" у Скадовському районі.

російський військовослужбовець 810-ї окремої морської піхотної бригади, яка діє поблизу Кринок, заявив у відео, розповсюдженому 21 листопада, що російські військові змушують військовослужбовців, які ще не одужали від поранень, проводити штурми.

Також російський військовий блогер опублікував лист нібито від російського солдата, який діяв поблизу Кринок вчора і стверджував, що російські війська в районі Кринок не мають розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхні рухи та створює ризик українських атак.

російські сили в районі Кринок також не мають вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінили місце розташування після "кількох пострілів", щоб ухилитися від контрбатарейного вогню.

російський військовий стверджував, що його підрозділ практично не взаємодіє з іншими російськими частинами, які діють поблизу, і що штаб російського командування на херсонському напрямку будує невдалі плани, оскільки штаб отримує невірну та запізнілу інформацію. Він також стверджував, що російське командування на Херсонському напрямку не змогло відреагувати на зміни, що призвело до посилення українських атак.

За інформацією аналітиків інститут, схоже, що військові блогери не реагують на заяви Шойгу, і ISW не спостерігає жодних значних змін у Херсонській області, які спричинили ці скарги.

Крім того, українські сили продовжували операції на східному березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вчора.

військовий блогеррф стверджував, що українські сили атакували з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) і увійшли в лісову зону поблизу поселення.

російські джерела стверджували, що українські війська продовжують утримувати позиції в Кринках, а також біля Антонівського автомобільного мосту та малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, показують, що російські війська просунулися на північний схід від Кринок. У Міноборони РФ повідомили, що на херсонському напрямку діють підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади росії.

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