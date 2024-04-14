ISW оцінили можливості росіян щодо захоплення Часового Яру

В Інституті вивчення війни заявляють, що ЗСУ встановили зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і тому армії рф, ймовірно, буде важко швидко прорвати цю оборону.

російські війська активізували зусилля для захоплення Часового Яру і залучили свої найбоєздатніші підрозділи, але тактичні успіхи окупантів на схід від Часового Яру не створили умов оточення населеного пункту.

Про це йдеться в звіті ISW.

"Елементи, які російські війська нині зосередили на північний схід і південний схід від Часового Яру, відносно менш боєздатні, і їм буде важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від Часового Яру проти українських захисників", - йдеться в звіті.

Аналітики додають, що російські тактичні успіхи на схід від Часового Яру не створили умов оточення населеного пункту і, що російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, а це може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Знімки, які є в розпорядженні Інституту демонструють, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російським силам, ймовірно, буде важко швидко прорвати цю оборону у поточному темпі наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору.

Військам рф доведеться пробиватися безпосередньо через місто чи зробити вузький тактичний маневр, який змусить російські війська боротися зі зміцненнями Часового Яру, піднесеними українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

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