Трамп уперше назвав росію агресором у війні проти України

До цього він міг звинуватити у війні Україну.

Американський президент Дональд Трамп вперше назвав росію агресором у війні проти України. Це ще раз продемонструвало посилення його позиції щодо москви.

Про це пише Politico.

"8000 солдатів загинули цього тижня з обох країн. Трохи більше з росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", — заявив він у неділю, говорячи про втрати українських та російських військ.

До цього, як вказують журналісти, Трамп відмовлявся засуджувати москву за вторгнення в Україну, а його адміністрація в лютому стала на бік росії та Північної Кореї, відхиливши резолюцію ООН на підтримку територіальної цілісності України. США також виступали проти заяви G7, в якій росію назвали агресором. У квітні Трамп звинуватив Україну у війні, кажучи, що не можна "починати війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіватися, що люди дадуть вам кілька ракет".

Проте протягом літа його позиція щодо рф змінилась, а Білий дім тисне на владіміра путіна, який перешкоджає мирним зусиллям. Трамп також визнав, що зупинити війну в Україні виявилось складніше, ніж він думав.