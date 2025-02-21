США виступають проти проукраїнського тону в майбутній заяві G7

Підготовка остаточного тексту заяви триватиме до понеділка, 24 лютого, коли текст має бути опублікований.

Сполучені Штати виступають проти того, щоб називати росію агресором у війні з Україною в заяві G7, яка готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії.

Американські заперечення проти заяви з'явилися після того, як президент Трамп на початку цього тижня звинуватив Україну в розв'язанні війни.

Про це пише The New York Times.

Один високопосадовець повідомив, що Канада розповсюдила перший проєкт заяви серед інших шести країн-членів G7. Ця версія, за словами чиновника, використовувала мову, яка зберігала проукраїнський тон, прийнятий групою союзників після повномасштабного вторгнення в країну в лютому 2022 року.

Цього тижня американська сторона переглянула перший варіант заяви і вилучила з нього всі згадки, які можна було б інтерпретувати як проукраїнські, сказав він. Результатом, додав він, став нейтральний проєкт заяви, який не містить жодних згадок ні про росію як агресора у війні, ні про Україну як жертву вторгнення.

"Канада розпочала процес підготовки заяви, дотримуючись формулювань, які використовувалися в попередніх заявах G7 щодо війни, в яких досить жорстко засуджували росію. Але представники адміністрації Трампа зазначили, що вони хотіли б отримати щось інше і коротше, ніж заява колишнього президента Джозефа Р. Байдена-молодшого, і прагнули забезпечити, щоб вона не заважала й не блокувала переговори, які зараз ведуться з росією", — зазначили чиновники.

Один з чиновників також додав, що американці також хотіли скоротити фрагменти заяви, які описують вторгнення як порушення суверенітету.