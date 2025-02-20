США проти згадки "російської агресії" у заяві G7 – Financial Times

П'ять західних чиновників, знайомих з цим питанням розповіли FT, що участь українського президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена.

США виступають проти того, щоб називати росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення москви в Україну. Ба більше лунають погрози зірвати традиційну демонстрацію єдності.

Про це повідомляє Financial Times.

П'ять західних чиновників, знайомих з цим питанням розповіли FT, що участь українського президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена.

Видання зауважує, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити росію назад до G7.

За словами анонімних західних чиновників, посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 використовували ще з 2022 року для опису конфлікту.

Варто зауважити, що у торішній заяві лідерів G7 п'ять разів згадується про російську агресію.

"Ми закликаємо росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", - йдеться в заяві 2024 року.

Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

Ця зміна знаменує собою відхід від мови, яку використовувала адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, що часто вживала такі фрази, як "російська агресія", говорячи про найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському.

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа наразі виводить із ізоляції російського правителя путіна та росію як агресора.