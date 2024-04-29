путін планує великий весняний наступ – Bild

За словами співрозмовників видання, у разі реалізації планів ЗС рф, українським військовим доведеться вирішувати, чи хочуть вони захищати північ та схід.

Наприкінці травня Збройні сили росії можуть почати новий великий наступ.

Про це йде мова в матеріалі видання BILD.

Зокрема відомо, що в інтерв'ю виданню Financial Times два високопосадовці з ГУР Міноборони України повідомили, що, за їхніми даними, наприкінці травня може початися новий великий російський наступ. Причому, зазначив співрозмовник видання, перед початком цієї операції російська армія інтенсивно атакує ракетами Харків та ніші стратегічно важливі міста.

Крім того, в розмові з BILD джерело в ЗСУ повідомило про побоювання можливого наступу росіян на Харків із залученням від 20 до 40 тисяч осіб.

"У такому разі нам доведеться приймати рішення, чи хочемо ми захищати північ, чи схід. І те, й інше робити неможливо", — сказав він.

При цьому один з українських військових на умовах анонімності повідомив BILD, що також вважає цілком вірогідним сценарієм російського наступу атаку на Харків. За його словами, впродовж двох років російські окупанти зрозуміли, як потрібно ефективно використовувати свої сили для наступу. Тепер фронт часто атакують безліччю бомб. Причому, за словами українського офіцера, не так, як це було раніше, — лише у кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку тримають ЗСУ.

Водночас співрозмовник видання визнав, що українські захисники "не можуть нічого зробити" без наявності ракет для систем ППО та боєприпасів. Водночас зараз українські військові зводять кілометри протитанкових загороджень — не лише на півдні країни, а й за кордоном із Білгородською, Курською та Брянською областями.

29 квітня стало відомо, що, на думку Інституту вивчення війни (ISW), зараз російських окупантів немає достатніх сил та засобів для початку наступу на Харків. Тому розмови про вірогідний наступ ЗС РФ на друге найбільше місто України поки що так і залишаються розмовами.

У можливості захопити Харків російською армією сумнівається і командувач Нацгвардії Олександр Півненко. 23 квітня він заявив, що для окупації такого великого міста потрібно воювати не один рік.

Раніше повідомлялось, що росія нарощує військове виробництво, поповнюючи запаси стандартної зброї й боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років, кажуть аналітики. Перебудувавши економіку на військовий лад, змусивши наявні підприємства працювати в посиленому режимі, щоб виробляти або ремонтувати старе озброєння, і закуповуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї, росія дивовижного відновлення після перших втрат в Україні.