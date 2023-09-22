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ПОЛІТИКА

Данілов назвав варіанти для Чорноморського флоту рф

22 вересня 2023, 19:47
Данілов назвав варіанти для Чорноморського флоту рф
Данілов
Найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу Севастополя і прилеглих територій – добровільне затоплення, зазначив секретар РНБО.

Після руйнування штабу Чорноморського флоту рф у Криму на нього чекає лише два варіанти - добровільна самоліквідація або примусове знищення.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Два варіанти майбутнього для ЧФ рф - самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва - Севастополь) і прилеглих територій - добровільне затоплення", - написав він.

Данілов порадив окупантам вдатися до славетних російських військових рефлексій, а саме знищення власного флоту при наближенні противника.

"В іншому варіанті - ЧФ рф нарізатиметься за принципом салямі: процес болісний, але ЗСУ завдають високоточні удари виключно по об'єктах військової інфраструктури", - додав секретар РНБО.

Зазначимо, що тактикою салямі називають практику поступової ліквідації представницьких демократичних партій та захоплення влади комуністами в державах, зайнятих або звільнених СРСР під час Другої світової війни.

Сьогодні в окупованому Севастополі та інших частинах півострова лунали вибухи. Зокрема, у Севастополі повідомили про "приліт" по штабу Чорноморського флоту рф. На опублікованих у мережі знімках видно, що будівля значно пошкоджена.

Чорноморський флотКримвійнаДанілов

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