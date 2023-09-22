Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ракети атакували штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі (оновлено)

22 вересня 2023, 14:57
Ракети атакували штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі (оновлено)
Фото: EPA/UPG
У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

У Севастополі завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії.

Про це повідомив окупаційний "губернатор" міста Развожаєв.

Штаб Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі був атакований 22 вересня. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.

На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.

Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.

У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.

Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.

Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.

Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

Перед цим Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.

Вночі 21 вересня СБУ та ВМС провели спецоперацію в окупованому Криму, завдавши безпілотниками потужного удару по аеродрому "Саки".

Командувач ПС відреагував на "прильоти" у Севастополі

"Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram.

Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті. За його словами, у ЗСУ сподіваються, що наступного разу протиповітряна оборона окупантів знову "не підведе".

"Севастополь - місто Військово-морських сил Збройних сил України!" - наголосив командувач Повітряних сил.

Севастопольатакаокупанти

Останні матеріали

Для України
Політика
Для України "захищатися" означає програвати – американські експерти для The Hill
22 вересня 2023, 14:00
Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється