Ракети атакували штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі (оновлено)

У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

У Севастополі завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії.

Про це повідомив окупаційний "губернатор" міста Развожаєв.

Штаб Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі був атакований 22 вересня. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.

На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.

Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.

У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.

Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.

Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.

Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

Перед цим Збройні сили України підтвердили, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.

Вночі 21 вересня СБУ та ВМС провели спецоперацію в окупованому Криму, завдавши безпілотниками потужного удару по аеродрому "Саки".

Командувач ПС відреагував на "прильоти" у Севастополі

"Ми ж обіцяли, що "далі буде...". Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram.

Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті. За його словами, у ЗСУ сподіваються, що наступного разу протиповітряна оборона окупантів знову "не підведе".

"Севастополь - місто Військово-морських сил Збройних сил України!" - наголосив командувач Повітряних сил.