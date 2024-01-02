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Данілов прокоментував масовану ракетну атаку

02 січня 2024, 10:57
Данілов прокоментував масовану ракетну атаку
Фото: з вільного доступу
росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на масовану ракетну атаку росіян по Україні і наголосив, що нам потрібна зброя для захисту наших міст від атак.    

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського фашистського утворення – найкраща гарантія безпеки для України та світу, відсутність ракетної загрози для мирних міст. Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок... Ми боролися й будемо боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі. Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею! Дякуємо захисникам українського неба і рятувальникам, лікарям і енергетикам! Всім, хто сьогодні став на спротиву російським терористичним атакам", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Багато постраждалих

Даніловвійна в Україніракетні удариросія окупанти

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