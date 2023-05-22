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Данія готова прийняти саміт української "формули миру"

22 травня 2023, 14:59
Данія готова прийняти саміт української
Фото: з вільного доступу
Уряд Данії хоче провести в липні мирний саміт щодо України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. 

Про це передає Reuters.

Також Міністерство закордонних справ Данії вважає, що Індія, Китай, Бразилія мають бути залучені до можливого мирного саміту в Україні.

"Якщо Україна вирішить, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б провести цю зустріч у себе", – йдеться в заяві МЗС Данії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що 46 країн підтримують "формулу миру" і запропонував провести його у липні.
Даніяформула миру

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