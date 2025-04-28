Данія і Гренландія посилюють співпрацю на тлі заяв Трампа

Данія готова інвестувати більше в Гренландію та підтримувати її фінансово.

Прем'єр Міністри Данії Метте Фредеріксен і Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен домовилися зміцнити співпрацю у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа щодо зацікавленності у придбанні острова.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Ми перебуваємо в такій зовнішньополітичній ситуації, яка означає, що ми повинні зближуватися", - заявив прем'єр-міністр Гренландії.

В той же час, глава уряду Данії сказала, що її країна готова інвестувати більше в Гренландію та підтримувати її фінансово.

Лідери двох країн також заявили, що тільки гренландці можуть вирішити майбутнє острова. Раніше Данія закликала до посилення оборонної співпраці зі США, і Нільсен, і Фредеріксен заявили в неділю, що вони віддані зміцненню оборони в регіоні. Зазначається, що візит Нільсена до Данії відбувся після місяців напруги через неодноразові заяви Трампа про те, що Гренландія має стати частиною США.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що росія поширювала фейки про Гренландію, щоб зруйнувати відносини зі США.