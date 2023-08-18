Данія і Нідерланди підтвердили дозвіл США щодо F-16 для України

В Данії і Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16 і тепер це питання продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Про це глава данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен розказав телеканалу TV 2, а міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра написав в X (Twitter).

Міністр МЗС Данії сказав, що вони отримали "дружню відповідь" на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій".

"Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", – заявив Расмуссен.

Він додав, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, коментуючи дозвіл США, назвав це рішення "важливою подією" для України.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", – йдеться в дописі.

Хукстра сказав, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.