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США схвалили постачання Україні F-16 з Данії і Нідерландів – Reuters

18 серпня 2023, 09:01
США схвалили постачання Україні F-16 з Данії і Нідерландів – Reuters
Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії і Нідерландів відразу після завершення навчання українських пілотів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на одного з американських посадовців.

Сполучені Штати надали Данії і Нідерландам офіційні запевнення в тому, що прискорять схвалення всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу Україні винищувачів F-16, коли пілоти пройдуть підготовку, пише видання. 

Данія і Нідерланди очолили коаліцію з підготовки українських пілотів і нещодавно звернулися з проханням до США надати такі запевнення.

Американський посадовець розказав, що державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам в цих країнах, запевнивши їх, що запити будуть схвалені.

"Висловлюю цілковиту підтримку з боку Сполучених Штатів як передачі Україні винищувачів F-16, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами", – йдеться в листі Блінкена.

Держсекретар заявив, що залишається критично важливим, аби Україна була здатна захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету.

Блінкен вважає, що схвалення запитів третіх сторін дасть Україні змогу "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Днямий Ігнат заявив, що F-16 не зможуть захищати небо України найближчої осені і зими.
СШАНідерландиДаніяF-16

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