F-16 не зможуть захищати небо України найближчої осені і зими – Ігнат

На ці літаки покладали великі надії.

Протягом найближчих осені та зими Україна не зможе захистити своє небо американськими винищувачами F-16. Натомість скоро українські пілоти розпочнуть навчання у країнах, які є членами авіаційної коаліції.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цитує УП.

За його словами, на літаки F-16 були великі надії, оскільки вони мали стати частиною протиповітряної оборони для захисту України від ракетного та дронового тероризму росії.

"Але все ж таки, питання щодо навчання пілотів, інженерів та іншого персоналу зрушило з місця. Наші льотчики найближчим часом будуть проходити підготовку в країнах, які є членами авіаційної коаліції. Водночас нам треба посилювати ППО. Зокрема нещодавно оголосили про ще дві пускові установки Patriot, які ми отримали", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у середині липня голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі у першому кварталі 2024 року. Проте терміни можуть зсуватись з низки причин.

Також речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що перша група українських пілотів вже готова навчатися керувати американськими винищувачами F-16.

Окрім того, Сполучені Штати відкриті для навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на території США. Це може відбутися, якщо будуть вичерпані можливості для тренувань у Європі. Проте офіційні особи попередили, що процес є складним і займе певний час.