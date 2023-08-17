Матеріали:
Теми:

F-16 не зможуть захищати небо України найближчої осені і зими – Ігнат

17 серпня 2023, 07:56
F-16 не зможуть захищати небо України найближчої осені і зими – Ігнат
На ці літаки покладали великі надії.

Протягом найближчих осені та зими Україна не зможе захистити своє небо американськими винищувачами F-16. Натомість скоро українські пілоти розпочнуть навчання у країнах, які є членами авіаційної коаліції.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цитує УП.

За його словами, на літаки F-16 були великі надії, оскільки вони мали стати частиною протиповітряної оборони для захисту України від ракетного та дронового тероризму росії.

"Але все ж таки, питання щодо навчання пілотів, інженерів та іншого персоналу зрушило з місця. Наші льотчики найближчим часом будуть проходити підготовку в країнах, які є членами авіаційної коаліції. Водночас нам треба посилювати ППО. Зокрема нещодавно оголосили про ще дві пускові установки Patriot, які ми отримали", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у середині липня голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі у першому кварталі 2024 року. Проте терміни можуть зсуватись з низки причин.

Також речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що перша група українських пілотів вже готова навчатися керувати американськими винищувачами F-16.

Окрім того, Сполучені Штати відкриті для навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на території США. Це може відбутися, якщо будуть вичерпані можливості для тренувань у Європі. Проте офіційні особи попередили, що процес є складним і займе певний час.

війнаF-16

Останні матеріали

Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Політика
Страх розпаду росії. Чому кремль робить Польщу цапом-відбувайлом – Януш Бугайські
Переклад iPress – 17 серпня 2023, 09:22
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється