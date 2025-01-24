Також розмову присвятять Україні.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився із держсекретарем США Марко Рубіо обговорити питання арктичної безпеки і тему Гренландії.

Про це йдеться у заяві данського МЗС за підсумками розмови Расмуссена і Рубіо.

У відомстві сказали, що розмова була присвячена Україні, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

"Питання безпеки в Арктиці не стояло на порядку денному, але було домовлено, що воно буде обговорюватися між США, Данією та Гренландією пізніше", – йдеться в заяві данського МЗС.

Там додали, що розмова тривала 20 хвилин під час якої Расмуссен і Рубіо погодились, що дансько-американські відносини є міцними, і домовились зустрітися особисто якнайшвидше.

Крім того, воли обговорили ситуацію щодо витрат на оборону.

Расмуссен повідомив, що Данія готова взяти на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.

Голова данського МЗС також відзначив важливість продовження підтримки України.

За його словами, Україна бореться не лише за власне виживання, але й за безпеку всієї Європи та Заходу.

Данський міністр додав, що Данія готова і надалі посилювати тиск на росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій та ще жорсткіших дій проти російського "тіньового флоту".

Також ми раніше писали, що більшість американців проти ідеї купляти Гренландію.