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Данія надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2"

Данське енергетичне агентство надало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію - 1 жовтня 2020 року
4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.
Данія надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2" Фото: AP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.

"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", - заявило агентство.

Проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з двох паралельних ниток довжиною 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Трубопроводи починаються в Росії і проходять через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходять на берег біля німецького узбережжя. Трубопроводи можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.

Данське енергетичне агентство надало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію - 1 жовтня 2020 року. Дозволи були надані за кількома умовами, деякі з них повинні бути виконані перед будівництвом, а інші - до введення в експлуатацію.

Nord Stream 2 AG раніше заявила, що почала заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.

Нагадаємо, що Клаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.

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05 10 2021 10:22
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