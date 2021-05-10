Данія надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу агентства.
"Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію", - заявило агентство.
Проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з двох паралельних ниток довжиною 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.
Трубопроводи починаються в Росії і проходять через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходять на берег біля німецького узбережжя. Трубопроводи можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.
Данське енергетичне агентство надало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію - 1 жовтня 2020 року. Дозволи були надані за кількома умовами, деякі з них повинні бути виконані перед будівництвом, а інші - до введення в експлуатацію.
Nord Stream 2 AG раніше заявила, що почала заповнювати один з двох своїх трубопроводів природним газом для випробувань.
Нагадаємо, що Клаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.
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