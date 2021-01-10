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Партнер "Газпрому" з ЄС очікує на затяжну сертифікацію "Північного потоку-2"

Сертифікація трубопроводу, наскільки я знаю, завершиться так пізно, що він, швидше за все, не зможе допомогти нам цієї зими
Клаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.
Партнер "Газпрому" з ЄС очікує на затяжну сертифікацію "Північного потоку-2" Фото: EPA
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
 
"Сертифікація трубопроводу, наскільки я знаю, завершиться так пізно, що він, швидше за все, не зможе допомогти нам цієї зими", - сказав Маубах.
 
Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.
 
Після того, як німецький регулятор завершить перевірку, орган надішле проєкт рішення до Європейської комісії.
 
Uniper є однією з п'яти західних компаній, які є фінансовими партнерами у інфраструктурному проєкті "Північний потік-2" під керівництвом "Газпрому".
 
Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі. 
 
Які наслідки це може мати, читайте в статті керівника департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.
 
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01 10 2021 15:19
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