БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКлаус-Дітер Маубах, глава концерну Uniper, одного з європейських партнерів "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2", вважає, що сертифікація газопроводу затримається настільки, що він не зможе допомогти заповнити запаси газу цієї зими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партнер "Газпрому" з ЄС очікує на затяжну сертифікацію "Північного потоку-2"
Сертифікація трубопроводу, наскільки я знаю, завершиться так пізно, що він, швидше за все, не зможе допомогти нам цієї зими
Фото: EPA
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
"Сертифікація трубопроводу, наскільки я знаю, завершиться так пізно, що він, швидше за все, не зможе допомогти нам цієї зими", - сказав Маубах.
Хоча газопровід довжиною 1200 кілометрів технічно завершений, він повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може зайняти до чотирьох місяців.
Після того, як німецький регулятор завершить перевірку, орган надішле проєкт рішення до Європейської комісії.
Uniper є однією з п'яти західних компаній, які є фінансовими партнерами у інфраструктурному проєкті "Північний потік-2" під керівництвом "Газпрому".
Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.
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01 10 2021 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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