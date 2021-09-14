ПОЛІТИКА НОВИНИФедеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) підтвердило, що отримало усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині підтвердили отримання документів для сертифікації "Північного потоку-2"
Процес сертифікації має бути завершено протягом чотирьох місяців, починаючи з 8 вересня. Німецьке агентство з мереж зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW
Процес сертифікації має бути завершено протягом чотирьох місяців, починаючи з 8 вересня. Німецьке агентство з мереж зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС.
Після завершення сертифікації газопроводу агентство спрямує проєкт рішення щодо сертифікації до Європейської комісії, яка, своєю чергою, має надати вердикт щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2" протягом двох місяців після отримання документів.
За деяких умов період розгляду в ЄК може бути продовжено ще на два додаткових місяці. Після цього Bundesnetzagentur повинна буде врахувати позицію ЄК щодо газогону.
Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію ухвалюють інші відомства.
Як відомо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" вже у жовтні.
22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Єврокомісія направила відповідь Києву і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".
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