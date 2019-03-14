Данія надасть безвідсоткові кредити на проекти "зеленої" енергетики в Україні

Україна та Данія підписали угоду, відповідно до якої данська урядова організація Danida Business Finance надаватиме безвідсоткові кредити на реалізацію проектів з відновлювальної енергетики, енергоефективності, водопостачання та очищення води в Україні.

Зазначається, що в межах такої угоди, Данія видаватиме безвідсоткові кредити в доларах або євро, які будуть покривати 100% вартості проекту з відновлювальної енергетики, енергоефективності або очищення води.

"Підписання цієї Угоди — результат тривалої, кропіткої роботи обох сторін. Співпраця з данськими партнерами дозволить нам ефективно залучати кошти для реалізації нових проектів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та економічного зростання. Такий крок, безумовно, розширює горизонти інвестиційних можливостей для України", - заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

Зазначається, що відсотки за кредитами буде компенсувати уряд Данії, а строк погашення таких кредитів може складати до 10 років. При цьому, за умовами програми, позика може покривати до 100% вартості проекту.

Раніше повідомляли, що норвезька компанія NBT збирається побудувати вітровий енергокомплекс в Запорізькій області. Потенціал проекту оцінюють у 700-800 МВт вітрових потужностей.

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