Данія надасть безвідсоткові кредити на проекти "зеленої" енергетики в Україні
Зазначається, що в межах такої угоди, Данія видаватиме безвідсоткові кредити в доларах або євро, які будуть покривати 100% вартості проекту з відновлювальної енергетики, енергоефективності або очищення води.
"Підписання цієї Угоди — результат тривалої, кропіткої роботи обох сторін. Співпраця з данськими партнерами дозволить нам ефективно залучати кошти для реалізації нових проектів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та економічного зростання. Такий крок, безумовно, розширює горизонти інвестиційних можливостей для України", - заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.
Зазначається, що відсотки за кредитами буде компенсувати уряд Данії, а строк погашення таких кредитів може складати до 10 років. При цьому, за умовами програми, позика може покривати до 100% вартості проекту.
Раніше повідомляли, що норвезька компанія NBT збирається побудувати вітровий енергокомплекс в Запорізькій області. Потенціал проекту оцінюють у 700-800 МВт вітрових потужностей.
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Нагадаємо, упродовж трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад €1,1 млрд.
Норвезька компанія NBT і китайська електроенергетична компанія China Power домовилися про будівництво вітрової електростанції в Херсонській області з інвестиціями $450 млн.
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