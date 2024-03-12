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Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на $337 млн

12 березня 2024, 18:17
Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на $337 млн
Фото: з вільного доступу
Сьогодні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За даними Міноборони Данії, загальна вартість пакету становить близько 2,3 мільярда данських крон або 337 млн доларів.

Новий пакет допомоги Данії Україні включає артилерійські системи "Цезар" і боєприпаси.

Копенгаген рішуче підтримує Київ і взяв на себе зобов’язання передавати країні постійну військову допомогу від початку повномасштабної війни. 

За останні місяць це вже друга допомога. Так в кінці лютого Данія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $247 млн.

 

Даніявійськова допомога

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