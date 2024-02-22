Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Данія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $247 млн

22 лютого 2024, 14:34
Данія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $247 млн
Фото: з вільного доступу
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про пакет військової допомоги Україні на 247,4 млн доларів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявида, що Данія погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів).

"Час Україні не допомагає, на полі бою важливі лише дії. Боротьба України за волю – наша боротьба", - сказала вона. 

Фредеріксен підкреслила, що новий пакет допомоги Україні коштуватиме дорого.

"Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну", - додала прем'єр.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказала, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією.

За словами міністра, попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

Також Данія передасть перші винищувачі F-16 Україні влітку.

 

Даніядопомога

Останні матеріали

росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється