Данія оголосила про пакет військової допомоги Україні на $247 млн

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про пакет військової допомоги Україні на 247,4 млн доларів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявида, що Данія погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів).

"Час Україні не допомагає, на полі бою важливі лише дії. Боротьба України за волю – наша боротьба", - сказала вона.

Фредеріксен підкреслила, що новий пакет допомоги Україні коштуватиме дорого.

"Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну", - додала прем'єр.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказала, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією.

За словами міністра, попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

Також Данія передасть перші винищувачі F-16 Україні влітку.