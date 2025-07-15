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Данія надасть ЗСУ супутниковий зв'язок

15 липня 2025, 09:02
Данія надасть ЗСУ супутниковий зв'язок
Фото: en.wikipedia.org
Це може мати вирішальне значення для проведення військових операцій.

Копенгаген вперше надаватиме Україні супутникові послуги через оборонне агентство Європейського Союзу. 

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Додатковий пакет допомоги передбачає рішення, що розширять доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв’язку. 

"Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення", - заявили у відомстві. 

Відомо, що термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, що може мати важливе значення для проведення військових операцій. 

Оборонне агентство Європейського Союзу очікує, що більше країн ЄС повторюватимуть цей приклад та розглянуть можливість аналогічної допомоги.

Ще навесні ми писали, що Євросоюз допоможе Україні замінити Starlink.

 

війнаДаніясупутниковий зв'язок

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