НОВИНИВійськовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данія навчатиме українських військових
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Digi24, яке оприлюднило заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.
"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.
Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України. У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.
Раніше повідомлялось, що Данія почне допомагати у реконструкції Миколаївщини.
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14 09 2022 08:50 МЕДІА
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