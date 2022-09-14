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Данія навчатиме українських військових

Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.
Данія навчатиме українських військових Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Digi24, яке оприлюднило заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.

"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.

Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України. У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.

Раніше повідомлялось, що Данія почне допомагати у реконструкції Миколаївщини.

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14 09 2022 08:50
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