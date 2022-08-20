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Данія почне допомагати у реконструкції Миколаївщини вже у вересні

Данія почне співпрацювати з Миколаївською областю з питань відновлення та реконструкції вже з вересня цього року.
Данія почне допомагати у реконструкції Миколаївщини вже у вересні Фото: з вільного доступу

Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на своєму офіційному каналі в Телеграм.

Віталій Кім та міський голова Олександр Сенкевич зустрілися з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном.

"Розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області з питань відновлення та реконструкції. У планах розпочати спільні проекти вже з вересня. У майбутньому українське місто та Данія можуть співпрацювати у галузі систем збирання, переробки, утилізації відходів та IT-технологій", - написав Кім.

"У майбутньому українське місто та Данія можуть співпрацювати у галузі систем збирання, переробки, утилізації відходів та IT-технологій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що фінансова підтримка від Данії збільшиться на 110 мільйонів євро.

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20 08 2022 18:07
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