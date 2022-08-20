Данія почне допомагати у реконструкції Миколаївщини вже у вересні
Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на своєму офіційному каналі в Телеграм.
Віталій Кім та міський голова Олександр Сенкевич зустрілися з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінгом Меллером Мортенсеном.
"Розглядали конкретні кроки щодо підтримки Данією Миколаєва та області з питань відновлення та реконструкції. У планах розпочати спільні проекти вже з вересня. У майбутньому українське місто та Данія можуть співпрацювати у галузі систем збирання, переробки, утилізації відходів та IT-технологій", - написав Кім.
"У майбутньому українське місто та Данія можуть співпрацювати у галузі систем збирання, переробки, утилізації відходів та IT-технологій", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що фінансова підтримка від Данії збільшиться на 110 мільйонів євро.
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