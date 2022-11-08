НОВИНИДанія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінансову підтримка від Данії збільшиться на 110 мільйонів євро
Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн, передає Reuters.
"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України", - сказала вона.
Як відомо, понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.
Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.
У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.
Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.
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11 08 2022 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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