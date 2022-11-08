RSS
НОВИНИ

Фінансову підтримка від Данії збільшиться на 110 мільйонів євро

Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України
Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.
Фінансову підтримка від Данії збільшиться на 110 мільйонів євро Фото: з вільного доступу
Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн, передає  Reuters.
 
"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України", - сказала вона.
 
Як відомо, понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. 
 
Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.
 
У 2022 році на проєкт підтримки  підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
 
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.
 
Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2022 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи зможе росія розділити Європу? - Foreign Affairs

Чи зможе росія розділити Європу? - Foreign Affairs

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.