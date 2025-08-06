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Данія, Нідерланди, Швеція і Норвегія нададуть $1 млрд на зброю Україні

06 серпня 2025, 08:27
Данія, Нідерланди, Швеція і Норвегія нададуть $1 млрд на зброю Україні
Фото: з вільного доступу
Вони профінансують постачання американського озброєння.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують постачання американського озброєння для України на суму понад 1 мільярд доларів. 

Про це вона повідомила під час брифінгу.

За словами Брюс, Данія, Норвегія та Швеція оголосили про рішення профінансувати додатковий пакет американської зброї для України вартістю 500 мільйонів доларів.

Напередодні Нідерланди заявили, що оплатять постачання першого пакета американського озброєння та боєприпасів, зокрема ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, на понад 500 мільйонів доларів.

"Разом ці постачання становлять понад 1 мільярд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання, яке, як зазначив посол Вітакер, дозволить Україні захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також утримувати позиції на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню", — додала речниця.

Нагадаємо, що в липні ЄС передав Україні ще €1 млрд доходів від заморожених російських активів

 
війнапідтримка України

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