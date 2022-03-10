Данія, Норвегія і Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для ЗСУ

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виготовлення 16 самохідних гаубиць Zuzana-2 для України.

"Підписав угоду з Данією, Німеччиною, Норвегією, які профінансують виробництво 16 сучасних 155-мм гаубиць Zuzana-2 для України на суму 92 мільйони євро", - написав Надь у Twitter.

155-мм гаубиця може стріляти на відстань до 40 км та має боєкомплект із 40 снарядів. При автоматичній перезарядці максимальний темп стрільби протягом першої хвилини – шість пострілів на хвилину, при ручній – два.

Автоматична перезарядка дає можливість стрільби «залпом» (MRSI – Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто, зміна заряду, траєкторії, тощо, призводить до того, що певна кількість снарядів може вразити ціль майже одночасно.

Раніше повідомлялось, що Франція готується передати Україні ще до 12 САУ Caesar.