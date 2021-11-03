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Данія, Норвегія та Італія призупиняють щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneсa

Використання вакцини тимчасово припинено для дослідження зв'язку наслідків після її використання
Ще три країни призупинили вакцинацію громадян проти коронавірусу препаратом AstraZeneсa. Данія, Норвегія та Італія оголосили, що припинять розповсюджувати вакцину через побічні ефекти.
Данія, Норвегія та Італія призупиняють щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneсa Фото: Укрінформ

Данія оголосила, що тимчасово припинить використання вакцини AstraZeneсa/Oxford як запобіжний захід після повідомлення про одну смерть, а також - про утворення тромбів у людей, яких щепили цим препаратом, повідомляє "Громадське".

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що поки рано говорити, чи існує зв'язок між цим та вакциною AstraZeneca. Так для у вигляді запобіжного заходу влада Данії на 14 днів призупинить використання препарату.

Після такого кроку Данії аналогічне рішення ухвалила Норвегія.

Директор із запобігання та боротьби з інфекціями Норвезького інституту громадського здоров'я Гейр Букхольм заявив, що рішення є питанням обрежності.

Водночас Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) повідомило, що заборонить використовувати конкретну партію препарату та залишає за собою право "вживати подальших заходів, якщо це буде необхідно".

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11 03 2021 17:45
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