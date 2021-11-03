Данія, Норвегія та Італія призупиняють щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneсa
Данія оголосила, що тимчасово припинить використання вакцини AstraZeneсa/Oxford як запобіжний захід після повідомлення про одну смерть, а також - про утворення тромбів у людей, яких щепили цим препаратом, повідомляє "Громадське".
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що поки рано говорити, чи існує зв'язок між цим та вакциною AstraZeneca. Так для у вигляді запобіжного заходу влада Данії на 14 днів призупинить використання препарату.
Після такого кроку Данії аналогічне рішення ухвалила Норвегія.
Директор із запобігання та боротьби з інфекціями Норвезького інституту громадського здоров'я Гейр Букхольм заявив, що рішення є питанням обрежності.
Водночас Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) повідомило, що заборонить використовувати конкретну партію препарату та залишає за собою право "вживати подальших заходів, якщо це буде необхідно".
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