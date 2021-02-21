Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Вакцина Pfizer зупиняє передачу коронавірусу майже на 90%

Вакцина Pfizer/BioNTech зупиняє передачу коронавірусу на 89,4 відсотка.
Вакцина Pfizer зупиняє передачу коронавірусу майже на 90% Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Про це свідчать результати дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, передає Укрінформ з посиланням на Spiegel.

Згідно з першими висновками дослідження, вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу. Було встановлено, що вакцина на 89,4% ефективно запобігала зараженню Sars-CoV-2.

Зазначається, що ці дані можуть бути вирішальним для подальшого перебігу пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині дозволені для використання три вакцини, з яких Pfizer/BioNTech була першою. На сьогодні у країні щеплено першою дозою 3 179 290 осіб (3,8% населення), дві дози отримала 1 690 351 людина.

За останню добу в ФРН було підтверджено 7 676 нових випадків інфікування. Загалом з початку пандемії – 2 386 559.

Читайте також: У США дві жінки одягнулися як бабусі, щоб отримати вакцину від COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2021 13:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.