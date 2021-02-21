Вакцина Pfizer зупиняє передачу коронавірусу майже на 90%

Вакцина Pfizer/BioNTech зупиняє передачу коронавірусу на 89,4 відсотка.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, передає Укрінформ з посиланням на Spiegel.

Згідно з першими висновками дослідження, вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу. Було встановлено, що вакцина на 89,4% ефективно запобігала зараженню Sars-CoV-2.

Зазначається, що ці дані можуть бути вирішальним для подальшого перебігу пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині дозволені для використання три вакцини, з яких Pfizer/BioNTech була першою. На сьогодні у країні щеплено першою дозою 3 179 290 осіб (3,8% населення), дві дози отримала 1 690 351 людина.

За останню добу в ФРН було підтверджено 7 676 нових випадків інфікування. Загалом з початку пандемії – 2 386 559.

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