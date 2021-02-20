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У США дві жінки одягнулися як бабусі, щоб отримати вакцину від COVID-19

У США винесли попередження двом жінкам, які вдавали з себе стареньких, щоб вакцинуватися від коронавірусу.
У США дві жінки одягнулися як бабусі, щоб отримати вакцину від COVID-19 Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інцидент стався у місті Орландо у Флориді ще в середу.

Доктор Рауль Піно, державний медичний працівник округу Орандж, де знаходиться Орландо, заявив, що жінки  надягли чепчики, окуляри та рукавички, щоб стати схожими на літніх людей.

В поліції розповіли, що жінки змінили роки народження на етапі реєстрації на щеплення, щоб обійти державну систему, яка надає перевагу людям віком від 65 років. При цьому  жінки нібито вже отримали до цього першу дозу вакцини, але поки незрозуміло де і як.

"Їх імена відповідали реєстрації, але не датам народження", - сказали в поліції, зазначивши, що жінкам було 35 і 45 років.

Працівники департаменту охорони здоров’я попросили органи влади винести жінкам попередження. Це означає, що вони не можуть повернутися до медичного центру з будь-якої причини - включаючи вакцину, тест на COVID-19 чи огляд. Якщо вони повернуться, їм може загрожувати арешт.

Піно заявив, що слідство міністерства охорони здоров’я спробує з’ясувати, де вони були щеплені раніше і як їм вдалося домовитись про отримання другої дози. За його словами, МОЗ "спробує з'ясувати, чи є в процесі якісь діри, лазівки, які дозволяють людям це робити".

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20 02 2021 11:29
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