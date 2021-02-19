Кулеба: Українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину

Українські посольства докладають максимальних зусиль, щоб допомогти Міністерству охорони здоров’я отримати вакцину проти COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу подякувати українським посольствам за кордоном за те, що вони влаштували справжнє полювання на вакцину і докладають максимальних зусиль. Посли і всі дипломати, залучені до цього процесу, діють на відмінно”, - сказав він.

У цьому контексті міністр “особливо відзначив” Представництво при ЄС, посольства у США, Канаді, Китаї, Індії, Великій Британії, Італії, Франції, Литві, Латвії, Іспанії, Польщі, Ізраїлі та Німеччині.

Кулеба пояснив, що МЗС допомагає Міністерству охорони здоров’я працювати з іншими країнами та іноземними компаніями й організовувати процес перемовин з виробниками вакцин. За його словами,така взаємодія між міністерствами відбувається тоді, коли МОЗ звертається до МЗС з проханням вирішити ті чи інші питання або коли МЗС знаходить потенційні можливості, то повідомляє МОЗ.

Раніше очікувалося, що першою в Україну надійде вакцина Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Водночас 11 лютого заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що першою в Україну може бути доставлена вакцина Oxford/AstraZeneca, закуплена за кошти державного бюджету.

18 лютого ЮНІСЕФ в Україні повідомив, що вакцину Pfizer можуть доставити наприкінці лютого - на початку березня. Також у І–ІІ кварталі 2021 року очікується постачання в рамках від COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca.

Окрім цього, Україна уклала контракти на постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії на перемовини з Serum Institute of India – зокрема, вони будуть стосуватися поставок додаткових доз вакцин AstraZeneca та NovaVax.

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